Biden anuncia ajuda para travar inflação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden anunciou segunda-feira mil milhões USD (885 milhões de euros) para os produtores independentes de carne, de forma a reduzir o controlo do mercado pelos grandes produtores e travar a inflação.

De acordo com a agência Efe, a decisão de Biden é conhecida num momento de pressões crescentes sobre o seu Governo perante a elevada inflação vivida no país, que atingiu em Novembro uma taxa interanual de 6,8%, a maior em quatro décadas.

"O capitalismo sem concorrência não é capitalismo, é exploração. Isso é o que estamos a viver agora nas indústrias da carne e das aves de capoeira", disse Joe Biden numa mesa redonda virtual com produtores e agricultores independentes.

O presidente dos Estados Unidos denunciou que o mercado de carne no país está "distorcido por falta de concorrência", já que apenas quatro grandes conglomerados controlam 85% do mercado da carne bovina, 57% da avícola e 70% da suína, de acordo com a Casa Branca.

Os quatro 'gigantes' são a Tyson Foods, a Cargill, a National Beef Packing Company e a JBS, sendo as duas últimas controladas por empresários do Brasil.

Joe Biden assegurou que os lucros dessas empresas estão a aumentar ao mesmo tempo que "os preços nas lojas de alimentação sobem", mas as receitas dos agricultores independentes provenientes da carne que vendem através dos conglomerados, por outro lado, "baixam".

"Muitos agricultores e fazendeiros estão a ver-se forçados a cessar as suas operações, e por vezes são operações que estão activas há gerações", salientou.