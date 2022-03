BIC reduz apoio à economia e exposição à dívida pública

O Banco BIC reduziu o apoio à economia em 2021, mas é a instituição bancária que mais crédito concedeu no exercício económico transacto, apurou o Mercado, após perscrutara informação financeira dos principais bancos do sistema, excepto do BPC.

A carteira de crédito do Banco BIC (segundo cálculos do Mercado) ‘encolheu’ 12% em 2021, comparativamente a 2020; passando de 662,8 mil milhões de Kwanzas para (pelo menos) 582 mil milhões Kz, uma redução de quase 80,8 mil milhões Kz.

O reduzido apoio à economia no ano passado (por parte do BIC) é ainda demonstrado pelo rácio de transformação de depósitos em crédito. Neste indicador, o terceiro maior banco do sistema registou uma diminuição de 4 pontos percentuais (p.p) em 2021, face a 2020, pois passou de 49% para aproximadamente 45%.

Apesar da redução de 12%, o BIC deteve a maior carteira de crédito do sistema bancário (582 mil milhões Kz) no exercício económico de 2021. A taxa do rácio de transformação de depósito em crédito fixou-se em pelo menos 45%, o ideal para um banco universal, de acordo com analistas em banca.

Também se verificou uma redução de quase 35% no investimento em títulos e valores mobiliários (TVM) em 2021 quando comparado a 2020. A carteira deste instrumento da dívida pública passou de 856,6 mil milhões para 561,5 mil milhões Kz. Em termos absolutos, uma diminuição de pelo menos 295 mil milhões Kz.

Face à redução do investimento em títulos da dívida pública, a carteira de crédito passou a ser a rubrica mais ‘expressiva’ do activo, valendo 29%. Os títulos e valores mobiliários representaram 28%. Mas, esta tendência (defendem analistas) poderá mudar brevemente porque a redução da dívida pública é resultado do prazo de vencimento dos TVM, o que terá impactado positivamente para os lucros do BIC no ano passado.

Em 2021, o Banco Angolano de Investimentos (BAI) ‘relegou’ o apoio à economia para o segundo plano, a julgar pelo rácio de transformação de depósitos em crédito. A taxa deste indicador na maior instituição bancária do sistema em activo é de quase 12%.

A carteira de títulos e valores mobiliários representaram pelo menos 45% dos depósitos e quase 38% do activo. Os números indicam que o maior banco do sistema está mais interessado em apoiar o Estado do que a economia.

O índice do rácio de transformação de depósitos em crédito de 12% é (bastante) reduzido (defendem analistas) pela dimensão e importância do BAI na economia nacional. “A actividade creditícia acarreta riscos, mas alguns bancos deveriam fazer muito mais. Tem de haver um instrumento legal severo que os obrigue abrir a bolsa ao empresariado”, disse Jofre Gaspar em declarações ao Mercado.

No Banco Fomento Angola (BFA), O crédito é igualmente um dilema para economia. O rácio de transformação em 2021 fixou-se em 18%. À semelhança do BAI, é também um banco mais disposto a financiar projectos do Estado, ‘penalizando’ o sector privado. Em sentido contrário, os TVM no BFA representaram 61% dos depósitos.

Contrariamente ao BIC, os TVM no BFA (segundo maior banco do sistema) representam 46% do activo e a carteira de créditos 13%.

Até ao fecho da presente edição, o Banco Millennium Atlântico não tinha divulgado o balancete do quarto trimestre de 2021. Os dados do terceiro trimestre do mesmo ano indica que o rácio de transformação era de 29%. Distante do recomendado, mas acima dos índices do BAI e BFA, considerados os maiores bancos do sistema bancário nacional.

Os maiores bancos do sistema, excepto o Banco de Poupança e Créditos (BPC), gozam de boa saúde financeira e podem conceder mais crédito à economia. “Se há dinheiro para investir em títulos do tesouro também existe verbas para apoiar o sector empresarial privado, motor de qualquer economia”.

“Só há riscos para um banco quando os empréstimos representam mais de 100% do total dos depósitos, o que não acontece no sistema bancário nacional, basta ver o rácio de transformação dos maiores bancos (BAI, BFA, BIC e ATLANTICO)”, disse Jofre Gaspar.

Os números (explica o economista) mostram que há menos créditos em relação a depósitos, “este facto ilustra que os bancos, principalmente os de grande dimensão, têm capacidade de emprestar dinheiro às empresas e às famílias ou à economia, de uma forma geral”.

O investimento em títulos do tesouro é tido mais seguro para as instituições financeiras, principalmente a bancária, em relação ao crédito. Mas, segundo Jofre Gaspar, a aposta naquele instrumento financeiro também pode gerar perdas aos investidores.