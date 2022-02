BIC justifica saída de Cabo Verde com novo quadro regulatório

Revogação da licença do banco BIC-CV não resulta de qualquer acto ou processo sancionatório derivado de comportamentos que pudessem ter como consequência suposta sanção, garante o Banco BIC.

O conselho de administração do banco BIC Cabo Verde (BIC-CV), detido maioritariamente pela empresária Isabel dos Santos, explicou ontem que o novo quadro regulatório no arquipélago, que acabou com os bancos offshore, levou à decisão de saída.

“A revogação da licença do banco BIC-CV não resulta de qualquer acto ou processo sancionatório derivado de comportamentos que pudessem ter como consequência suposta sanção mas, tão só, da decisão do BIC-CV de não pretender continuar a exercer a sua actividade no mercado cabo-verdiano como instituição de crédito de autorização genérica”, lê-se num comunicado divulgado pelo conselho de administração.

O comunicado recorda que o regime que permitia ao BIC-CV – desde 2014 — funcionar como instituição de crédito de autorização restrita, apenas para clientes estrangeiros, enquadrava aquela actividade “num quadro regulatório com incentivos fiscais”, tal como “acontecia e acontece ainda em certos países, como forma de atraírem investimento estrangeiro”.

“As alterações do quadro regulatório então vigente e subjacentes à decisão do universo BIC de se instalar em Cabo Verde, por forma a retirar do mesmo as sinergias inerentes às instituições do tipo, enquanto negócio potenciador de vantagens, as circunstâncias ditadas pela conjuntura internacional e os custos associados resultantes das estruturas organizativas complexas que geram encargos cada vez maiores, em contraposição aos proveitos e, bem assim, a actual dimensão do negócio bancário em Cabo Verde, determinaram que o universo BIC se reposicionasse quanto à sua decisão de se manter no mercado cabo-verdiano”, refere o comunicado.

O conselho de administração do BIC-CV garante que “tendo de forma livre optado por não proceder ao pedido de reconversão da sua licença para banco de autorização genérica”, que o podia ter feito até ao final de 2021, “como disposto na lei, teve como consequência a revogação da licença e não qualquer tipo de sanção derivada de medida contra ordem nacional ou outra”.

A Lusa noticiou em 11 de Fevereiro que o banco central cabo-verdiano revogou a autorização do BIC-CV, que vai ser liquidado.

Questionada pela Lusa, fonte oficial do Banco de Cabo Verde (BCV) confirmou que o BIC-CV “desistiu do processo de conversão em banco de autorização genérica”, o qual tinha iniciado em 2021, conforme anunciado pela própria administração.

O BIC-CV era um dos quatro bancos que operavam em Cabo Verde com autorização restrita, apenas para clientes não residentes e considerados por isso ‘offshore’, regime que, por força da alteração legal aprovado pelo parlamento cabo-verdiano terminaria no final de 2020, mas que foi estendido pelo Governo por um ano devido à pandemia de COVID-19.

Segundo informação anterior do BCV, Isabel dos Santos detém, indirectamente, através da Santoro Financial Holdings, SGPS, SA e da Finisantoro Holding Limited, 42,5% do capital social do Banco BIC Cabo Verde, embora “não exercendo qualquer função nos órgãos sociais da instituição”.