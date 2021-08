BFA prorroga validade dos multicaixas

Os cartões multicaixas do Banco de Fomento Angola (BFA) com prazos de expiração para este mês vão ser automaticamente renovados até Março de 2022, de acordo com uma directiva do banco, publicada na sua página na Internet.

Depois de ter iniciado o processo de prorrogação em Março de 2020, por altura do Decreto de Estado de Emergência, processo até então acompanhado pela banca no seu todo e sob respaldo do Banco Nacional de Angola, os bancos comerciais nos últimos três meses deste ano decidiram retomar a normalidade. Todavia, conforme constatação, a normalidade não passou de intenções, pois existe uma gritante falta de cartões por quase toda generalidade dos bancos e os clientes têm de andar de agência em agência para obter o respectivo cartão.

Para agravar a situação, alguns bancos exigem que a solicitação e levantamento de cartões multicaixas sejam entregues apenas no balcão de domicílio da conta, causando ainda maiores preocupações e aborrecimentos aos utentes.

Num dos balcões dos bancos Internacional de Crédito (BIC) e Comércio e Indústria (BCI), localizados na baixa da cidade, os funcionários dizem não haver nenhuma indicação das respectivas administrações em prorrogar cartões já fora de validade, mas que as agências reconhecem ausência de cartões para atender a procura dos clientes, que reconhecem ser alta nos últimos meses.