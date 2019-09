BFA, o primeiro banco angolano a integrar o AFTRAF

Segundo a nota que o Mercado teve acesso, o BFA torna-se no primeiro banco angolano a integrar o programa promovido pelo African Export- Import Bank ( Afreximbank), com o objectivo de apoiar os bancos africanos a colmatar o vazio criado com a saída do continente dos bancos correspondentes internacionais.

A linha de crédito do AFTRAT, acrescenta a nota, será utilizada pelo BFA, para a confirmação de cartas de créditos e emissão de garantias, entre outros serviços que visam a facilitação do comércio internacional.

De acordo ainda com o mesmo documento, o mutante da linha de credito pode ser aumentado com base na procura do mercado nacional.

Dizer que o programa AFTRAT permite o acesso a uma rede global de bancos confirmados internacionais complementando a capacidade dos bancos africanos na disponibilização de soluções de Trade Finance, através da mitigação de riscos em mercados novos ou com maiores desafios , onde as linhas de Trade Finance se encontram inibidas ou muito condicionadas.

Lembrar que até ao momento, 100 bancos dos 26 países membros dos Afreximbank, já integraram o AFTRAF.