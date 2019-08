BFA disponibiliza 2 milhões USD para mitigar efeitos da seca

O valor faz parte de um acordo assinado em Ombadja, entre BFA, governo do Cunene e o UNICEF. Beneficiará duas mil e 400 famílias afectadas pela seca, facilitando o acesso a água, saneamento, educação e saúde.

Na ocasião, o presidente da Comissão Executivo do BFA, Jorge Ferreira, disse que o acordo assinado da disponibilização dos valores é uma iniciativa de colaboração com o governo local em acções de emergência e concretas para ajudar às vítimas da seca no município.

Explicou que o projecto “Mais água, Mais vida” contribuirá para a criação de vários serviços desde o acesso à água potável, saúde, educação, reabilitação de 15 furos de água, bem como a melhoria das condições sociais em 15 escolas para o retorno das crianças as aulas.

Já o representante do UNICEF em Angola, Abubacar Soltan, informou que esta parceria constitui uma importante acção que contribuirá para a redução do sofrimento das populações mais afectadas pela seca, em particular as mulheres e crianças.

Por seu turno, a vice-governadora para o sector politico, social e económico no Cunene, Suraya Mateus Kalongela, agradeceu a iniciativa do BFA e do UNICE, para implementação do projecto “Mais água mais Vida”, que vai garantir melhores condições de vida das famílias afectadas na região.