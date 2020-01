BFA com resultado líquido de 344,5 milhões USD

No período em análise, o produto bancário ascendeu a 565,2 milhões de dólares, enquanto o rácio de “cost-to-income” situou-se em 35,5%.

A margem financeira atingiu o valor de 418,4 milhões de dólares, ao passo que as comissões liquidas totalizaram 38,3 milhões de dólares,

Os recursos totais de clientes atingiram os 3.365,4 milhões de dólares, quando o rácio de transformação de depósitos em crédito situou-se em 22,1%.

De acordo com relatório, o crédito vencido a mais de 30 dias representa 6,4% do total de crédito concedido a clientes e a cobertura de crédito vencido por imparcialidades ascendeu a 134,8%.

O “return-on-equity” situou-se em 31,4%, enquanto o rácio de solvabilidade regulamentar situou-se em 57,5%. Rácio significativamente acima do limite mínimo regulamentar (fixado em 10%).

O número de clientes ultrapassou a marca histórica dos dois milhões, terminando o ano com dois milhões, 67 mil e 844 clientes.

Em 2019, os principais bancos foram sujeitos ao exercício de Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA) conduzido pelo Banco Nacional de Angola.

A incorporação das metodologias definidas pelo BNA, no caso do BFA, sobretudo quanto ao tratamento contabilístico das carteiras de dívida pública em moeda nacional, teve um impacto imaterial no Banco (1,6% no rácio de solvabilidade regulamentar).

Entretanto, no âmbito da política de responsabilidade social, o BFA atribuiu 4,25 milhões de dólares, tendo apoiado diversas entidades na realização de projectos direccionados a crianças, nas áreas da educação, saúde e inclusão social.