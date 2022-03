Bélgica apoia empresas interessadas em Angola

O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia e do Trabalho belga, Pierre-Yves Dermagne, garantiu, recentemente, em Bruxelas, o apoio do Governo do seu país às empresas que têm interesse pelo mercado angolano, nomeadamente no domínio das infra-estruturas portuárias e ferroviárias, energia e águas, e de transformação de diamantes.

A garantia foi dada num encontro que Pierre-Yves Dermagne teve com o ministro de Estado angolano para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, que participa, hoje, no 1º Fórum Empresarial União Europeia-Angola, refere uma nota do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do governante.

O ministro disse que o Governo belga saúda as reformas em curso em Angola e manifestou a disponibilidade de apoiar as empresas interessantes em investir no País.

De acordo com a nota, o encontro teve como principal objectivo tratar de assuntos económicos com vantagens mútuas e procurar atrair investimento directo estrangeiro, nomeadamente belga.

Reformas em Angola

O ministro de Estado Nunes Júnior informou que o País está a fazer "reformas políticas e económicas estruturantes”. A nível político, disse, está a consolidar o Estado Democrático e de Direito. "Nesse processo, estamos a empreender uma luta séria contra a corrupção, para que fique bem claro que ninguém está acima da lei e todos os cidadãos devem respeitá-la”, referiu.

A nível económico, afirmou, Angola quer "uma economia de mercado eficiente, marcada pela diversificação da economia”. "Esperamos que o fórum empresarial União Europeia-Angola possa ser o ponto de partida para a entrada em força das empresas europeias no processo de diversificação económica e desenvolvimento do nosso país”, disse.

A Bélgica é o quinto maior destino das exportações angolanas na Europa, tendo registado um volume de cerca de 480 milhões USD e figura em terceiro lugar na lista dos maiores exportadores da Europa para Angola, com um registo de mais de 1,6 milhões USD, nos últimos três anos.