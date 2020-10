BdP alerta para entidade não autorizada a exercer actividade de crédito

O Banco de Portugal (BdP) alertou, esta terça-feira (06/10), que a entidade com a designação ‘Consult Credito’ não tem autorização para desenvolver actividade relacionada com crédito em território nacional.

“O BdP adverte que a suposta entidade que atua sob a designação comercial ‘Consult Credito’, através, nomeadamente, do site https://consultcredito.com/ não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer actividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito, a intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito”, refere a entidade liderada por Mário Centeno, em comunicado.

As listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a actuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito podem ser consultadas no site do BdP, através deste link: https://www.bportugal.pt/entidades-autorizadas