BDA tem disponível 250 milhões de USD para créditos

Clemente Paulo prestou essa informação à imprensa, à margem de um encontro com os administradores municipais do Sumbe, Amboim e Quilenda, que visou esclarecer os agricultores do Cuanza Sul sobre os produtos financeirospara o sector agrícola.

O responsável esclareceu que, a partir deste valor, pode-se obter créditos de campanha agrícola para micro-empresas até cinco hectares com um valor de quatro milhões e 623 mil kz (Kz), para pequenas empresas 10 milhões e 318 mil, médias empresas de 10 a 50 hectares o valor é de 48 milhões e106 mil kz e as grandes 208 milhões e 159 mil kz.

Já para a compra de máquinas e equipamentos, o financiamento vai de 34 milhões e 371 mil kz até 1,7 mil milhões de kz, para projectos de investimentos o montante é de 137 milhões e 417 mil até aos 3,4 mil milhões.

Fez saber que o valoré paraagricultores de todo país e para acedê-lo os interessados devem se candidatar. " Este financiamento faz parte do Plano de Negócios para o ano de 2021 a nível do País", sublinhou.

Para facilitar o processo de financiamento, o BDA vai criar cinco agências, uma das quais na província de Benguela, para maior aproximação aos produtores e empresários.

Por sua vez, os agricultores afirmaram que o crédito é bem-vindo na medida em que lhes possibilitará aumentar os índices e diversificar a produção.

Participaram no acto de esclarecimento do financiamento do BDA, técnicos do BDA, directores dos gabinetes provinciais da Agricultura e Pescas, Comércio, Industria e agricultores.