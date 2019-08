BDA regressa aos lucros em 2018 após sucessivos anos de prejuízos

O Banco Desenvolvimento de Angola (BDA) regressou aos lucros em 2018, com um aumento de 789%, para 66,6 mil milhões Kz (equivalentes a 190,7 milhões USD), após sucessivos anos de prejuízos, informou a instituição em comunicado de imprensa.

Segundo a nota, o regresso aos lucros possibilitou o aumento do capital próprio em 79%, que por sua vez constituiu a base para o crescimento dos activos no período em observação, em 27%, fixando-se em 467,7 mil milhões Kz, cerca de 1,3 mil milhões USD.

Para os próximos anos o banco definiu cinco vectores estratégicos para honrar o objectivo da sua criação, sendo o primeiro destes o Impacto na Economia, onde a instituição reforça o propósito de ser um instrumento activo do Executivo no desenvolvimento económico dos sectores primário e secundário, críticos para a diversificação da economia, assumindo como meta multiplicar por duas vezes e meia o crédito “vivo” no seu balanço (i.e., crédito aplicado em projectos economicamente activos e viáveis);

Outro vector definido é o da Orientação ao Promotor, tornando-se o parceiro preferencial para promotores com negócios viáveis e de relevo para o desenvolvimento através de uma proposta de valor atractiva e baixo tempo de resposta, assumindo como meta a redução do tempo de análise dos

projectos submetidos ao Banco para um prazo máximo de 90 dias, face a uma média anterior superior a 180 dias.

No quesito Robustez Financeira, o banco pretende tornar-se numa instituição sólida e financeiramente sustentável, com baixa taxa de crédito em incumprimento, assumindo a meta de reduzir a taxa de incumprimento nos novos projectos que financie a um máximo de 20% em 2022, valor que contrasta com valores históricos que atingiram níveis incomportáveis.

Quanto ao Reforço dos Recursos Internos, a meta consiste em consolidar a posição como uma das melhores instituições para trabalhar nos sectores público e bancário angolanos, uma referência na utilização das TIC e líder no conhecimento das cadeias de valor em Angola;

Por fim, o banco estabelece como vector o seu Papel Institucional, criando as condições para ser reconhecido como uma instituição de referência nacional e regional em matérias de desenvolvimento, dando os contributos ao seu alcance para a melhoria do ambiente de negócios e a formação do tecido empresarial.