BDA inaugura agência regional na província do Uíge

O Banco de Desenvolvimento de Angola inaugurou nesta sexta-feira, 04, uma agência regional no Uíge, para responder às necessidades das províncias de Malanje e Zaíre, diz um comunicado do Ministério da Economia e Planeamento (MEP).

O acto foi presidido pela Secretária de Estado para a Economia, Dalva Ringote Allen, PCE do BDA, Henda Inglês e pelo Vice-Governador do Uíge para o Sector Técnico e Infra-estruturas, António Mutunda.

Na ocasião, Dalva Allen explicou que o objectivo principal é estar mais perto dos empresários, empreendedores e cooperativas da região para, com mais celeridade, trazer para eles, ferramentas que contribuam para o aumento da produção nacional e da empregabilidade.

Já o PCA do INAPEM, João Nkosi, que também fez parte do acto prometeu apoiar o trabalho do BDA através de acções de formação e capacitação dos actores do sector produtivo, para que os seus planos de negócio e estudos de viabilidade sejam melhor elaborados, aumentando assim as suas chances de verem os seus projectos aprovados.