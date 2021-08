BDA dispõe agência para apoiar a Huíla

O administrador executivo para a área dos Negócios do Banco de Desenvolvimento Angola (BDA), Clemente de Oliveira Paulo, anunciou, sexta-feira, a abertura, na primeira quinzena de Setembro próximo, da primeira agência daquele banco, na cidade do Lubango, província da Huíla.

Clemente de Oliveira Paulo anunciou o facto, no acto do lançamento dos produtos financeiros para o sector da produção animal, decorrida no II Fórum das Cooperativas Pecuárias de Angola, que aconteceu na cidade do Lubango.

A nova agência vai funcionar junto ao Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, no bairro da Nossa Senhora do Monte, junto ao Bispado.

Segundo Clemente de Oliveira Paulo, em Março deste ano, o BDA apresentou novos produtos financeiros para a produção vegetal, um desdobramento dos programas de financiamento do banco, de modo a tornar o crédito mais inclusivo, de fácil acesso e de justo alinhamento com a capacidade financeira e de endividamento das empresas, sejam elas micro, pequenas, médias e grande.