BDA desembolsou sete mil milhões Kz em projectos agrícolas

O anunciou foi feito ontem, na cidade do Uíge, pelo presidente da Comissão Executiva do BDA, Henda Inglês, durante a apresentação dos quatro novos produtos financeiros desta instituição.

Afirmou que a província do Uíge tem sido bem servida financeiramente, mas os resultados ainda não atingiram o ponto desejável. Em função disso, “estamos aqui para avaliar as melhores formas de contornar esta situação”, diz Henda Inglês citado pela Angop.

Em relação a quatro novos produtos, explicou serem projectos para o financiamento de brigadas de mecanização agrícola, cooperativas de produção, operadores de comércio, indústria e agro-industrial.

Henda Inglês anunciou, para este ano, a abertura de cinco agências regionais do Banco de Desenvolvimento Agrário (BDA), nas províncias do Huambo, Uíge, Benguela, Lunda Sul, Cabinda e Moxico, visando o financiamento de projectos agrícolas.

"Estamos num processo de transformação interna, tornar os nossos produtos e serviços mais ajustados às características do nosso grupo alvo,” acrescentou.

Durante a sua permanência no Uíge, a delegação do BDA vai visitar os projectos financiados e outros que estão em fase de instrução.

No encontro com os empresários agrícolas e agricultores, foram apresentados quatro produtos financeiros do BDA, nomeadamente “Crédito de campanha agrícola”, “Projectos de investimento agrícola”, “de máquinas e equipamentos agrícolas” e de” infra-estruturas e de apoio à produção agrícola”, lançados em Março deste ano, na província do Cuanza Norte.