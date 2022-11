BDA desembolsa 42 mil milhões de kwanzas à economia real

O Banco de Desenvolvimento Angolano (BDA) desembolsou, entre Maio e Novembro, deste ano, 42 mil milhões Kz, para um total de 1 022 projectos, inseridos no Programa de Acesso ao Crédito (PAC), com o objectivo de dinamizar o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Importações (PRODESI).

Estes dados foram apresentados ontem, em Luanda, pelo secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques dos Santos, durante o encontro com a imprensa, que visou apresentar os resultados obtidos com o programa de facilitação de crédito à Economia Real, que o Executivo leva a cabo desde 2018.

De acordo com Ivan dos Santos, dos 1 022 projectos desembolsados pelo BDA, o sector da Agricultura lidera com 407 projectos, seguido com o do Comércio e Distribuição (246), Pescas (118), Pecuária (100), Turismo (77), Indústria Transformadora (47), Resíduos Sólidos e Urbanos (21), Vestuário e Têxteis (6).