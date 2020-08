BDA desembolsa 132,7 mil milhões Kz ao PRODESI

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) desembolsou, desde 2019 até a presente data, um total de 132,7 mil milhões kz, correspondentes a 54 projectos, no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

Deste valor, 5,1 mil milhões kz serviram para suportar as medidas de alívio económico, tendo suportado 21 projectos e 3,9 mil milhões kz para dois projectos ligados ao Programa de Apoio ao Crédito (PAC).

Os dados foram apresentados nos encontros de balanço de implementação do programa, realizados dias 10 a 16 de Agosto, no âmbito do PRODESI e do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI).

O documento informa que o serviço de apoio ao crédito e as vendas tem registado 4.484 pedidos, mais 95 do que na semana transacta, dos quais 2.800 pedidos encontram-se activos na base de dados, sendo que os 2.270 estão na fase de constituição de dossier de crédito.

Relativamente aos projectos aprovados e desembolsados, durante a semana em análise, reportou-se um total de 254 projectos aprovados, mais 38 do que na semana anterior.

Por outro lado, na semana transacta, 10 projectos aprovados viram seus créditos desembolsados, ou seja, mais 10 do que na semana anterior.

Os 10 desembolsos foram do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), ao abrigo das linhas de crédito do DP 98/20, de 9 de Abril, no âmbito das Medidas do Alívio Económico.

Quanto ao acompanhamento dos projectos já desembolsados, dos 54 projectos em acompanhamento, até ao momento já foram visitadas nove empresas, mais uma do que na semana anterior.

O Briefing do Ministério da Economia e Planeamento, com base nas actividades de 10 a 16 deste mês, reporta também o encontro habitual com os bancos envolvidos cujo objectivo foi analisar a operacionalização do Programa de Apoio ao Crédito (PAC).

Durante o encontro foram abordados temas como a fase de aprovação dos projectos na banca, principais constrangimentos e perspectivas para a sua aprovação.

No âmbito da celebração de contratos de compra futura entre os produtores e os operadores económicos do ramo da distribuição foram registados um total de 106 contratos, mais 88 que na semana passada.

Nos encontros, realizados nos seis dias, solicitou-se maior engajamento da banca comercial na divulgação e simplificação das condições de acesso ao crédito nas agências bancárias de todo o país, assim como o tempestivo desembolso dos projectos aprovados.

Dos dados reportados por parte dos Gabinetes Provinciais de Desenvolvimento Económico Integrado, destacam-se os das províncias do Bié (24), Huambo (17), Cunene (17), Luanda (12), Huíla (14), Malanje (8), Zaire (6), e Lunda Sul com (4).