BCS firma parceria com Afreximbank e recebe financiamento de 20 milhões USD

O Banco de Crédito do Sul (BCS) firmou um acordo para a integração no Trade Facilitation do African Export-Import Bank (Afreximbank) e recebeu uma linha de crédito inicial no valor de 20 milhões USD, informou o banco em comunicado.

De acordo com o BCS, o financiamento vai servir para confirmação de cartas de crédito e emissão de garantias.

“Aproveitando o 29º Annual Summit, promovido pelo Afreximbank, realizado no Cairo, Egipto, o Presidente da Comissão Executiva do BCS, Rafael Kapose, assinou na passada semana juntamente com René Awambeng do Afreximbank, o acordo que reforça o compromisso de ambas as instituições no financiamento e promoção do comércio intra e extra-africano, permitindo o acesso a uma rede global de bancos confirmadores internacionais”, explica o banco.

Afreximbank é uma instituição financeira multilateral pan-africana mandatada para financiar e promover o comércio intra e extra-africano.

A instituição implementa estruturas inovadoras para fornecer soluções de financiamento que apoiam a transformação da estrutura do comércio de África, acelerando a industrialização e o comércio intra-regional, impulsionando assim a expansão económica em África.