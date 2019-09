BCP: crescimento económico previsto pelo Governo está em risco

Numa nota publicada esta terça-feira, na sequência dos dados trimestrais do PIB divulgados pelo INE na passada sexta-feira, o banco salienta que Portugal está “num quadro de intensificação dos riscos de abrandamento da economia global”.

Segundo o documento, a “perda de vigor” das componentes mais cíclicas do PIB – investimento em bens de capital e consumo de bens duradouros-, em simultâneo com “os sinais de desaceleração que o sector do turismo tem vindo a evidenciar, após vários anos de forte expansão”, podem afectar negativamente o andamento da economia nacional.

“No limite”, estes riscos “poderão colocar em causa a concretização da previsão do governo de um crescimento no conjunto do ano de 1,9%”.

No segundo trimestre, a economia portuguesa cresceu 1,8%, em termos homólogos, mantendo o ritmo do trimestre anterior. No entanto, frisa o BCP, a composição do PIB difere “significativamente” do primeiro trimestre. “O investimento, que no primeiro trimestre aumentou 14%, desacelerou para 6,1%, “refletindo o abrandamento da componente de máquinas e equipamentos e, em menor magnitude, da construção”.