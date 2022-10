BCI prorroga prazo de validade dos cartões multicaixa

O Banco de Comércio e Indústria (BCI) vai prorrogar para mais dois meses a data de validade dos cartões multicaixa que expiram entre Outubro e Dezembro deste ano.

No seu site, a instituição esclarece que a data de expiração dos cartões se manterá inalterada, sendo a prorrogação feita através de meios informáticos.

Com isso, avança o BCI, os cartões caducados no referido período continuarão a funcionar até ao dia 31 de Dezembro do corrente ano.

O BCI justifica o alargamento do prazo pelo facto de existir problemas técnicos na emissão nos respectivos cartões, feitos no exterior do país.

Segundo esse banco, essa medida tem como objectivo evitar deslocações às agências por parte dos clientes para efectuar a troca de cartões, impedindo possíveis constrangimentos.

Com mais de 700 mil clientes, o BCI contava com cerca de 80 balcões em Angola, até 31 de Dezembro de 2021, período em que foi comprado no leilão em bolsa pelo grupo Carrinho Empreendimentos, que investiu 165 mil Kz por cada uma das 100 mil acções postas à venda, totalizando um preço final de 16,5 mil milhões Kz.

Recentemente, o Banco Nacional de Angola (BNA) determinou o prazo de 30 dias para o BCI apresentar um plano de reestruturação e de recapitalização.

De acordo com o governador do BNA, José de Lima Massano, trata-se de uma medida de intervenção correctiva, porque o respectivo banco comercial apresenta insuficiências de fundos próprios regulamentares e do rácio de fundos próprios abaixo do mínimo regulamentado.