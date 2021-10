BCE vai estudar novo programa de compra de dívida após fim do PEPP

O Banco Central Europeu (BCE)) está a estudar lançar um novo programa de compra de dívida para quando o Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), programa que foi lançado para atenuar os efeitos da pandemia terminar, avança a Bloomberg, que cita fontes familiarizadas com o assunto.

O objectivo, de acordo com a agência de informação financeira, passará por evitar qualquer turbulência no mercado quando as compras de emergência forem suspensas no próximo ano.

Contudo, ainda nenhuma decisão sobre o assunto foi tomada. Questionado pela Bloomberg, um porta-voz do BCE não comentou o assunto.

O BCE anunciou no início de Setembro que a compra de activos vai manter-se mas a um ritmo “moderadamente mais lento”.

De acordo com a Lusa, com base numa avaliação conjunta das condições de financiamento e das perspectivas de inflação”, o Conselho do BCE considera que as condições de financiamento favoráveis podem ser mantidas com um “ritmo ligeiramente inferior de aquisições” do PEPP relativamente aos dois trimestres anteriores, disse o BCE num comunicado.

O Conselho do BCE também confirmou a manutenção das taxas de juro, as indicações sobre possíveis desenvolvimentos futuros, outras aquisições de dívida, as políticas de reinvestimento e as operações de refinanciamento de longo prazo.

O BCE deixou a taxa de juro das principais operações de refinanciamento, os leilões semanais, inalterada em 0%.