BCE sobe em 54% compra de dívida para enfrentar crise da pandemia

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou, na semana passada, o ritmo de compra de dívida de emergência devido à pandemia para 16 430 milhões euros, mais 54% do que na semana anterior (10 671 milhões euros).

O BCE informou que comprou até agora dívida no valor de 1,279 biliões euros com o programa de emergência lançado em Março de 2020 para enfrentar a crise causada pela pandemia da COVID-19.

De acordo com a Lusa, na reunião de política monetária que teve lugar no passado dia 22 de Julho, o BCE confirmou que espera que as compras de dívida no âmbito programa PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) continuem no terceiro trimestre a um ritmo significativamente mais elevado do que nos primeiros meses deste ano.

A instituição reiterou que vai continuar as aquisições de emergência até ao valor total de 1,85 biliões euros "pelo menos até ao final de Março de 2022".

O BCE indicou, na mesma ocasião, que mantém o compromisso de comprar os títulos de forma flexível para evitar que disparem as taxas de juro da dívida soberana de alguns países.