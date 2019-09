BCE realiza reunião da política monetária e anuncia projecções económicas

O BCE deverá também anunciar hoje as projeções macroeconómicas para a zona euro.

O presidente do BCE, Mario Draghi, participa pela penúltima vez na reunião de política monetária - a última será em 24 de outubro - antes de passar o cargo no final do mês à francesa Christine Lagarde.

Os analistas referem que vai ser preciso satisfazer as altas expectativas dos mercados - alimentadas pelo próprio BCE -, através da adopção da resposta adequada à conjuntura da zona euro, de abrandamento, mas ainda não imediatamente ameaçada por uma recessão.

Se o BCE “dececionasse em setembro, as medidas teriam de ser adoptadas mais tarde e com hipóteses reduzidas de sucesso”, resume Frédéric Ducrozet, estratega da Pictet Wealth Management.

As divergências surgiram neste verão no Conselho de Governadores da instituição, dividida pela oportunidade de sair agora do grande ‘jogo monetário’, correndo o risco de queimar prematuramente todos os cartuchos do instituto.