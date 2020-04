BCE prepara aumento de compra de dívidas

Lagarde disse nesta quinta-feira (16), que vai explorar todas as opções e eventualidades para apoiar a economia (na zona do euro).

“Eu farei o que for necessário e acredite em mim, isso será o suficiente. O Conselho do BCE está comprometido em fazer todo o necessário, dentro de seu mandato, para ajudar a área do euro nesta crise”, disse.

Em Bruxelas e no resto das capitais económicas da Europa, sabe-se que a economia enfrenta algo verdadeiramente atípico, diferente de qualquer choque do passado e que exigirá uma dose de acção dos poderes públicos (monetária e principalmente fiscal) sem precedentes. Os governos terão que emitir grandes quantidades de novos títulos de dívida nos próximos meses - no caso espanhol, sem ir mais longe, o FMI previu um déficit de 9,5% este ano, com a dívida subindo para 115% do PIB em 2021, um nível sem precedentes em mais de um século - para garantir a sustentabilidade económica de milhões de famílias, evitar falhas de negócios e, posteriormente, orientar a recuperação da economia. Somente as cinco maiores economias de moeda única (Alemanha, França, Itália, Espanha e Holanda) planeiam emitir um trilhão de euros este ano, o equivalente ao PIB deste último, uma tarefa hercúlea que, sem o apoio do banco central, pareceria pouco menos que impossível a taxas de juros acessíveis.

A pandemia causará, como Lagarde reconheceu nesta quinta-feira, uma “grande contracção” económica e danos incomparáveis aos mercados de trabalho em moeda única. Para tentar redirecionar uma economia, a global, que está praticamente quebrada hoje, o chefe do eurobank pediu uma maior coordenação internacional, também com o Fundo Monetário Internacional, para redireccionar o rumo económico.

O ex-diretor-gerente do FMI e o ex-ministro das Finanças da França também admitiram saídas de capital significativas de alguns fundos de investimento desde que o barulho começou nos mercados. Uma confusão que, no entanto, ele disse, a mão do BCE começou a acalmar-se. “Esses eventos”, observou ele, “enfatizam a importância de estender estruturas macroprudenciais (regulamentações que mitigam riscos financeiros) além do sector bancário”, disse. Em suma, Lagarde deixou a porta aberta para novas acções, próprias ou conjuntas com outros bancos centrais, para injectar liquidez em moedas como o dólar norte-americano. A crise do coronavírus já deixou vários episódios de acções coordenadas entre institutos emissores, quando há apenas um mês, nos primeiros dias da entrada em vigor das medidas de distanciamento social, os mercados financeiros (bolsas, renda fixa, moedas) caíram em uma espiral de turbulência que forçou o Federal Reserve dos EUA, o BCE e os bancos centrais britânico, japonês, suíço e canadense a garantir uma irrigação normal do dinheiro para evitar um colapso total.