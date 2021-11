BCE: Inflação é "temporária" e não é sinal de "situação crónica"

A escalada da inflação é algo "temporário" e não é um sinal de uma "situação crónica", considera o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane. Na semana passada, recorde-se, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que é provável que a inflação dure mais tempo do que o esperado.

"Falamos de 'inflação, inflação, inflação', mas este período de inflação é muito incomum e temporário, não é um sinal de uma situação crónica. A situação em que nos encontramos agora é muito diferente da dos anos 70 e 80", disse Philip Lane, em entrevista ao El País.

Ainda assim, Lane admite que há um "interesse colectivo em observar de perto o que está a acontecer".

Segundo a Lusa, na semana passada, recorde-se, a presidente do BCE disse que a subida da inflação na Europa pode ser "mais longa do que o esperado", mas deve "recuar" em 2022, justificando a continuação das taxas de juro em níveis muito baixos.

Confrontado com a possibilidade de os mercados estarem já a descontar um 'tapering' (redução do programa de compra de activos), o economista-chefe da instituição disse que "isso está a ser debatido nos EUA ou no Reino Unido, mas não na zona euro".

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reconheceu na semana passada que a perspectiva para a inflação continua muito incerta, o que reduz a capacidade do banco central dos EUA na definição de políticas adequadas.