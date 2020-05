BCE garante condições financeiras a todos os países

O economista-chefe do Eurobank Philip Lane acredita que a recuperação dependerá de como os cidadãos se adaptam à convivência com o vírus e da rapidez com que diminuem as restrições.

Philip Lane veio ao Comité Executivo do Banco Central Europeu (BCE) há um ano para trazer sua experiência como Governador do Banco Central da Irlanda e seu conhecimento técnico para a poderosa posição de Economista Chefe na instituição.

A ideia era pilotar o Eurobank em meio a uma desaceleração da economia. Mas o terremoto de coronavírus mudou tudo. Do outro lado de Dublin, Lane explica tudo o que o BCE está fazendo diante dessa catástrofe sem precedentes. E dá uma pista de como terá que ser feito no futuro.