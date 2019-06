BCE espera manter taxas de Juro baixas até junho de 2020

“O Conselho do BCE espera agora que as taxas de juro directoras do BCE se mantenham nos níveis atuais, pelo menos, até durante o primeiro semestre de 2020 e, em qualquer caso, enquanto for necessário para assegurar a continuação da convergência sustentada da inflação no sentido de níveis abaixo, mas próximo, de 2% no médio prazo”, explicou o BCE após a reunião do Conselho de Governadores.

O Conselho de Governadores do BCE manteve na reunião desta quinta-feira as taxas de juro em mínimos históricos. A taxa de juro diretora continua nos 0%, com a taxa aplicável à facilidade de depósito a permanecer nos -0,40%, enquanto a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%.

A grande novidade da reunião foi, assim, o período durante o qual o Conselho do BCE espera manter as atuais taxas de juro directoras, já que em abril, antecipava que se deveria manter nos níveis atuais, pelo menos, até ao final de 2019.

O BCE disse ainda esperar “continuar a reinvestir, na totalidade, os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos ao abrigo do programa de compra de activos durante um período prolongado após a data em que comece a aumentar as taxas de juro directoras do BCE e, em qualquer caso, enquanto for necessário para manter condições de liquidez favoráveis e um nível amplo de acomodação monetária”.