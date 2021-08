Barril do Brent cai na Bolsa de Londres para 68 USD

O preço de encomenda do barril de petróleo Brent, referência às exportações angolanas, caiu, ontem, na Bolsa de Londres, em cerca de 2,40%, fixando-se, até ao fecho da nossa edição (por volta das 18 horas), nos 68,9 USD, contra os 70,2 USD com que abriu a sessão diária.

Desde o início das transacções deste mês, a queda dos preços tem dominado as sessões diárias, sendo na segunda-feira, a sétima baixa de oito leilões, excepção ao dia 5, quinta-feira, quando o barril foi vendido a 71,29 USD, contra os 70,38 USD do dia anterior.



Ainda assim, no comparativo de um mês, isto de 9 de Julho a 9 de Agosto, a maior alta observada foi de 76,72 USD a baixa de 67,44 USD, apurando um preço médio de 73,02 USD diante de uma diferença de 9,28 USD.



Conforme reporta o site investing, os preços do petróleo caíam na segunda-feira, ampliando as perdas acentuadas da semana passada com temores que as restrições relacionadas à COVID-19 na China atrasem a recuperação da demanda por petróleo.



Às 13h45, os contratos futuros do petróleo WTI, cotado em Nova Iorque, eram negociados com baixa de 2,64 %a 66,48 USD por barril, depois de cair quase 7% na semana passada, o maior recuo semanal em nove meses, enquanto os contratos futuros do Brent tinham queda de 2,39% a 69,00 USD por barril, tendo caído 6% na semana.