Barril de Brent nos 121 USD

O petróleo valoriza no mercado internacional, numa altura em que os investidores avaliam o impacto da temporada de verão nos EUA e o alívio das medidas de confinamento na China no equilíbrio entre oferta e procura do ouro negro.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA, soma 0,53% para 120,04 USD por barril, ampliando os ganhos obtidos esta terça-feira.

O American Petroleum Institute deve anunciar que os stocks de petróleo nos EUA aumentaram 1,82 milhões de barris na semana passada, segundo fontes conhecedoras dos números, citadas pela Bloomberg. Ainda assim é pouco provável, segundo a agência norte-americana, que este aumento forneça alívio suficiente ao mercado, numa altura em que os stocks se encontram no mais baixo nível sazonal em nove anos.

Já o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, valoriza 0,36% para 121 USD por barril.

A cotação do petróleo disparou este ano, com a invasão russa à Ucrânia e a nova vaga de casos de covid-19 na China a marcar o mercado com volatilidade. Pequim continua a aliviar as medidas de confinamento à medida que os casos diminuem.