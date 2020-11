Banqueiros obrigados a declarar vencimentos publicamente

Os banqueiros angolanos serão obrigados a declarar publicamente os vencimentos mensais, de acordo com a Proposta de Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras (PLRGAIF), a que o Jornal Mercado teve acesso.

“As instituições financeiras bancárias devem comunicar e divulgar ao Banco Nacional de Angola a política de remuneração praticada”, nº1 do artigo 190º da PLRGAIF. O regulamento, que revoga a Lei de Base das Instituições Financeiras, também confere poderes ao BNA de definir as regras a observar em matéria de políticas e deveres de informar, relativamente à política de remuneração dos bancos.

Bancos como o BAI, BFA, BMA , BPC e outros divulgam, anualmente, nos respectivos relatórios e contas o montante global da remuneração dos órgãos de gestão e fiscal, assim como dos demais empregados. Mas não mencionam os critérios ou políticas de vencimento praticados, o que lhes será exigido com a entrada em vigor de um outro regulamento da actividade financeira no País.

Comité de remunerações

O projecto de lei prevê também que os bancos de grande dimensão e gestão complexa devem criar um comité de remunerações, composto por membros do órgão de administração que não desempenhem funções executivas ou de fiscalização.

O comité de remunerações tem a competência de formular juízos independentes sobre a política e prática de remunerações, incentivos criados para efeitos de gestão de riscos, de capital e de liquidez.

Também deve observar os interesses de longo prazo dos accionistas, dos investidores e dos outros interessados, incluindo do público.

Ainda no âmbito do regime proposto, o BNA pode determinar que os bancos detenham reservas adicionais de fundos próprios.

Desta forma, o banco central , enquanto autoridade de supervisão, tem a disposição novos instrumentos de mitigação do risco sistémico assumidos pelo sector financeiro bancário.

A competência a atribuir ao banco central, de acordo com o relatório de fundamentação do projecto de lei, vai contribuir para a estabilidade do sistema financeiro angolano no geral.

Também à luz da nova norma (por ser aprovada pela Assembleia Nacional), os bancos estão obrigados a proceder ao registo de todas as operações e processos para que o BNA possa, em qualquer momento, verificar o cumprimento das orientações legais.

Esta cláusula, esclarece o legislador, vem reforçar os poderes do supervisor, relativamente ao direito de ser informado pelas instituições financeiras bancárias.

Controlo do risco sistémico

A proposta prevê ainda o reforço do papel e a responsabilidade dos administradores não executivos nas instituições financeiras. Nos bancos impõe a constituição de comissões ou comités especializados de risco, controlo, avaliação e remuneração.

A medida legal, explica o relatório de fundamentação, visa prevenir e sancionar eventuais conflitos de interesse, assim como reforçar as regras de bom governo societário (critérios ou requisitos para o exercício de funções que venham a surgir).

O regulamento proposto reconhece que a salvaguarda de uma actuação conforme, deontológica e eticamente aceitável “deve ser acompanhado do incremento do papel regulatório dos diversos organismos supervisores, cuja competência não deve cingir-se ao momento da assunção dos mandatos nas instituições financeiras, pressupondo um acompanhamento regular e rigoroso”.

A proposta considera, igualmente, primordial o reforço dos poderes dos organismos supervisores na averiguação do cumprimento dos requisitos de idoneidade dos que ocupam cargos nos órgãos sociais, incrementando os motivos que determinam a revogação da autorização e assim possibilitar a a suspensão dessa autorização.