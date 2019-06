Segundo lê-se no documento, em “25 de junho de 2019, o The Bank of New York Mellon Corporation comunicou à empresa que, no dia 21 de junho de 2019, aumentou a participação indirecta nos direitos de voto da Galp para os 2,01%, ou seja, acima do limite de 2%”.

O Bank Of New York Mellon Corporation é uma ‘holding’ americana de serviços bancários com sede em Nova Iorque.