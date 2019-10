Bancos têm linhas de crédito de 430 mil milhões de KZ

Segundo o governante, que falava na abertura do fórum, que conta com a participação de mais de 400 investidores nacionais e estrangeiros, 141 mil milhões de kwanzas estão já disponíveis em oito bancos noâmbito do Programa de Apoio ao Crédito, além de outros 296 mil milhões de kwanzas que poderão ser disponibilizados por parte dos bancos também para apoiar o crédito.

“Há outras linhas de crédito disponíveis junto do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), entre elas uma de facilidade do Deutsche Bank de cerca de mil milhões de dólares, para financiar investimentos do sector privado, com realce para os ligados as exportações, em que a Huíla é muito forte e estamos à espera que surjam bons projectos”, acrescentou o secretário de Estado da economia.

Sérgio Santos frisou que até afinal de Dezembro o Ministério e os bancos se deslocarão às zonas de produção para discutir as oportunidades e as necessidades de financiamento.

Felicitou o governo e os empresários da Huíla que pela segunda vez conseguiram realizar esse fórum de negócios e oportunidades de investimento.

“Queremos que esse fórum tenha uma natureza de caracter prático, os empresários conhecem bem as nossas dificuldades e ficarmos sempre a lamentar sobre elas, não é prático, por isso mesmo orientamos o guichet único da empresas para trabalhar nesse fórum e registar as empresas que precisam ser registadas nesses dois dias”, declarou.