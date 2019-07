Bancos têm dois dias úteis para disponibilizar divisas aos clientes

As transferências bancárias, com data-valor no banco do beneficiário, têm um máximo de dois dias úteis, enquanto o carregamento de cartões pré-pagos ou atribuição de um limite num cartão de crédito é executado no prazo máximo de dois dias úteis, a partir da data do pedido do cliente, utilizando os recursos em moeda estrangeira do cliente para a cobertura das operações, vincou ontem o governador do BNA, José de Lima Massano.

“Os bancos comerciais têm liquidez em moeda estrangeira suficiente para cumprir os prazos e outros parâmetros previstos nas normas que, na sexta-feira, autorizaram a movimentação de contas em divisas”, adianta o responsável do Banco Central.



Os levantamentos são feitos no prazo máximo de dois dias úteis, a contar da data da recepção do pedido do cliente. Na impossibilidade de pagamento de numerário na moeda ou forma pretendida pelo cliente, de acordo com o BNA. “Caso os bancos não obedeçam a estas regras, os clientes devem reportar o assunto ao Banco Central”, avisa.

O Governador do Banco Nacional de Angola considera que os bancos comerciais têm liquidez em moeda estrangeira suficiente para cumprir os prazos e outros parâmetros previstos nas normas que, na sexta-feira, autorizaram a movimentação de contas em divisas.



José de Lima Massano afirmou que, “neste momento, o nível de liquidez em moeda estrangeira nos bancos comerciais está reposto” e que isso permite que os utentes movimentem as contas com mais facilidade “como, de resto, instituem as normas em vigor”.



De acordo com o responsável, “é muito provável que num ou noutro balcão” dos 1 500 que os bancos comerciais implantaram, se observassem dificuldades nestes primeiros dias posteriores à prevalência da medida difundida na última sexta-feira.