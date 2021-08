Os bancos portugueses perderam mais de 2 mil colaboradores e encerraram 655 balcões no último ano, numa altura em que são vários os bancos que avançam com processos de reestruturação para “encolher” estruturas.

De acordo com as séries longas do sector bancário português, agora actualizadas com o ano de 2020, foi sobretudo na actividade externa que as instituições financeiras mais “cortaram” postos de trabalho. Mais de 1.300 saídas aconteceram lá fora. Já as outras 700 registaram-se em Portugal.

Quanto aos balcões, entre os 655 que fecharam, 453 foram no exterior. Em território nacional, os bancos encerraram 202 agências.

Para o jornal de Negócios de Portugal, olhando para a última década, o sector perdeu quase 18 mil funcionários. O número de balcões também caiu 40%, passando de 8.106 em 2010 para 4.868 no final do ano passado.

À excepção do BPI, os maiores bancos nacionais estão neste momento a avançar com planos de redução. É o caso do Novo Banco, que já afastou um programa mais agressivo de saídas até ao final do ano. Vai, ainda assim, continuar a “encolher” mas apenas através de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo focadas em determinadas áreas.

Também o Banco Montepio está a diminuir a sua estrutura. Já a Caixa Geral de Depósitos abriu um programa de rescisões amigáveis como acontece todos os anos.