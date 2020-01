Bancos poderão aumentar capital social até Junho de 2020

O BNA instruiu os 13 Bancos alvo da Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA) a efectuar “ajustamentos identificados nas demonstrações financeiras do exercício financeiro findo a 31 de Dezembro de 2019, tendo em conta a evolução dos seus activos durante o ano em curso.”

Esse exercício teve como objectivo “a realização de uma avaliação abrangente, robusta e independente de riscos inerentes às actividades dos Bancos; Análise da exposição das carteiras de crédito a partes relacionadas, tendo sido apurado que alguns Bancos apresentavam uma exposição muito relevante a este tipo de entidades com referência a 31 de Dezembro de 2018 e receberam recomendações para a sua redução”, lê-se numa nota tornada pública pelo supervisor bancário.

A AQA teve como referência o exercício de 2018 e ocorre em conformidade com o plano estratégico do banco central, no sentido de assegurar a estabilidade, solidez e resiliência do Sistema Bancário Angolano (SBA). O exercício foi realizado sobre 13 dos Bancos a operar no mercado nacional, os quais representavam 92,8% do total de activos do SBA, nomeadamente:

ATL - Banco Millennium Atlântico, S.A.;

BAI - Banco Angolano de Investimentos, S.A.;

BCGA - Banco Caixa Geral Angola, S.A.;

BCI - Banco de Comércio e Indústria, S.A.;

BDA - Banco de Desenvolvimento de Angola;

BE - Banco Económico, S.A.;

BFA - Banco de Fomento Angola, S.A.;

BIC - Banco BIC, S.A.;

BNI - Banco de Negócios Internacional, S.A.;

BPC - Banco de Poupança e Crédito, S.A.;

BSOL - Banco Sol, S.A.;

FNB - Finibanco Angola, S.A.; e

KEVE - Banco Keve, S.A..

Saiba mais na próxima edição imprensa...