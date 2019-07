Bancos não podem impedir clientes de levantarem divisas que tenham nas contas - BNA

Em entrevista à RNA, Osvaldo dos Santos afirma ter conhecimento de que alguns bancos pedem aos clientes bilhetes de passagem ou outros documentos para permitir o levantamento de divisas das contas, mas na verdade isso não é necessário.

“Imagine que tenho 2.000 USD na conta a quero levantar 700 USD. Posso ir ao banco pedir o levantamento e não preciso de apresentar qualquer documento para justificar essa operação”, explica, sublinhando que alguns bancos “ainda exigem [documentação] de forma errada”.

Osvaldo dos Santos lembra que a violação dos regulamentos do BNA resulta em sanções e apela a que os clientes lesados denunciem os bancos comerciais incumpridores.

“Precisamos do feedback, da ajuda dos clientes, é importante que reclamem, que digam ao BNA que as suas operações e pedidos não estão a ser atendidos”, afirma o director.

As denuncias de impedimento de movimento de contas em moeda estrangeira podem ser feitas no Livro de Reclamações do balcão do banco comercial incumpridor, ou directamente ao BNA via internet ou telefone.