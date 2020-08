Bancos indianos constroem caixa de 13 bilhões USD para combater empréstimos inadimplentes

As instituições financeiras da Índia estão em uma onda de arrecadação de fundos por meio de instrumentos de dívida e ofertas de acções, enquanto a nova pandemia de coronavírus ameaça transformar empréstimos em instrumentos de destruição económica.

A proporção de activos inadimplentes em relação ao total de adiantamentos pode subir para mais de 12,5% em Março de 2021, de 8,5% no final de Março deste ano, levando o banco central do país a pressionar os bancos a levantar capital de reserva, que agora totaliza mais de 1 trilhão de rúpias ( 13,4 bilhão USD).

A Índia deve entrar em recessão neste ano fiscal devido ao coronavírus, que afectou mais de 2,3 milhões de pessoas e causou 46.000 mortes no país. Esta seria a primeira recessão da Índia desde 1979.

O último banco a se juntar à onda de arrecadação de fundos é o Axis Bank, que na terça-feira disse ter arrecadado 100 bilhões de rúpias emitindo acções para compradores institucionais qualificados a um preço de 420,1 rúpias cada.

No mesmo dia, o credor hipotecário HDFC fechou um negócio para arrecadar até 140 bilhões de rúpias por meio de debêntures, garantias e acções. O maior banco privado do país, o ICICI Bank, também lançou seu financiamento de 150 bilhões de rúpias na segunda-feira (10/08).

O governador do Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, aconselhou os bancos no início de Julho a aumentar as reservas, já que a pandemia e o subsequente bloqueio poderiam resultar em mais inadimplências, erodindo os saldos de caixa dos bancos.

“Tornou-se muito mais importante que os bancos tenham que melhorar sua governança [e] aprimorar suas habilidades de gestão de risco. Os bancos precisam levantar capital antecipadamente, em vez de esperar que uma situação surja”, disse Das em um sector evento. “É necessário que os bancos públicos e privados criem reservas de capital adequadas”, acrescentou.

Poucos dias depois de suas declarações, o State Bank of India, o maior credor da Índia anunciou que arrecadaria 250 bilhões de rúpias para manter sua exigência de capital.

Os bancos indianos foram testados nos últimos anos depois que o RBI os forçou a revisar seus activos sob critérios mais rígidos que eventualmente resultaram em um aumento nos empréstimos inadimplentes. Para piorar, os empréstimos também diminuíram. Esses factores de estresse são mais aparentes em bancos estatais do que no sector privado.

De acordo com o economista principal da India Ratings, Sunil Kumar, dois eventos relativamente recentes atingiram todos os bancos: a crise das empresas financeiras desencadeada pela queda do Leasing de infraestrutura e serviços financeiros em outubro de 2018 e a pandemia em curso. “[Ambos] serão reflectidos nos balanços muito em breve”, disse Sinha. Os bancos do sector público são especialmente vulneráveis ​​a activos inadimplentes, observou ele.

Em seu Relatório de Estabilidade Financeira semestral de 24 de Julho, o RBI advertiu que os activos inadimplentes no sector bancário subiriam para 12,5% do total de adiantamentos em março de 2021 e poderiam atingir 14,7% em circunstâncias severas. O ex-governador do RBI Raghuram Rajan também alertou sobre “níveis elevados sem precedentes” de empréstimos problemáticos nos próximos seis meses.

“A exposição dos bancos a sectores estressados, cobertura de perdas com empréstimos e ganhos pré-provisionados determinam a urgência de suas exigências de capital, que é mais pronunciada para bancos estaduais”, escreveu Saswata Guha, director da Fitch Ratings, em nota recente.

Ainda assim, o governo indiano não disse se vai injectar mais capital nos bancos do sector público. Nos últimos cinco anos, até março de 2020, a Índia injectou cerca de 3 trilhões de rúpias nos bancos para manter os requisitos de capital.

“Acreditamos que o levantamento de capital proposto pelos bancos estaduais de fontes privadas não será suficiente para mitigar totalmente os riscos previstos”, disse Guha. “O estado não anunciou nada até agora, mas esperamos algumas infusões eventualmente para apoiar as iniciativas de levantamento de capital dos bancos.”