Bancos deixam de participar directamente no mercado de capitais

As instituições bancarias não poderão participar directamente no mercado de capitais segundo revelou o PCE da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), Walter Pacheco, citando uma informação do Banco Nacional de Angola.

A decisão, segundo o PCE, faz surgir “um conjunto de questões” que leva a BODIVA e os bancos a trabalhar em equipa para poder colmatar.

Falando durante a sessão de perguntas e respostas da quinta edição do “Conversas com Rumo”, realizada hoje em Luanda, Walter Pacheco reconheceu a “boa” interacção com o sistema bancário e a visão do mesmo sobre o mercado de capitais como meio para realizar negócios.

Walter Pacheco afirmou ainda que ao nível transaccional da bolsa existem dois grupos de bancos, os que estão mais avançados não só nas transacções em bolsa, mas também na organização interna para prestar serviços aos clientes e os que precisam ainda melhorar a sua performance.