Bancos de grande dimensão poucos dispostos em apoiar economia

A participação agregada dos quatro maiores bancos na economia reduziu (pelo menos 1,7%) no terceiro trimestre de 2022, comparativamente ao mesmo período do ano passado, concluiu o Mercado após análise dos balancetes das respectivas instituições.

Juntos, o quarteto de bancos dominante do sistema bancário angolano compõe uma carteira de crédito calculada em pelo menos 1,76 biliões de Kwanzas contra 1,79 bilhões Kz do terceiro trimestre de 2021; uma diminuição de quase 31,1 mil milhões Kz.

Apesar da redução no terceiro trimestre de 2022, o Banco BIC continua a ser a instituição bancária que mais concede crédito à economia. Tem um peso de 31,8% no presente agregado, o que corresponde a 559,6 mil milhões Kz. Ainda assim, o montante representa a um corte de 12,7% do valor do crédito concedido no período homólogo.

O corte de 12,7% do montante do crédito no período em análise esteve longe de afectar a taxa do rácio de transformação (40%) do banco, que já teve na presidência Fernando Teles, actualmente mais focado no agronegócio; sector em crescimento na economia.

Uma particularidade constatada no balanço do Banco BIC é o facto de a carteira de crédito ter um peso maior em relação aos títulos e valores mobiliários (dívida pública); representa 31%% sobre o activo, enquanto a outra rubrica contabilística 20%.

Este dado vem ainda reforça a convicção dos especialistas de que, no grupo dos bancos de grande dimensão, o BIC é a instituição bancária mais focada em apoiar a economia.

Outro facto que saltou à vista da crítica nos registos contabilísticos referentes ao terceiro trimestre de 2022, é o aumento de quase 23% da carteira de crédito do Banco Fomento Angola (BFA), sociedade financeira que sempre privilegiou o apoio ao Estado.

O aumento da carteira de crédito no período em análise está em posição contrária à taxa do rácio de transformação de depósitos em crédito que se fixou em (aproximadamente) 23%. Este indicador ilustra que o BFA se mantém ‘distante’, quanto ao apoio à economia.

A carteira de crédito no BAI registou uma diminuição de pelo menos 3%. À semelhança do BFA, a taxa do rácio de transformação é baixa (13%). No Banco Millennium Atlântico (ATL) a diminuição foi de 4%. O rácio de transformação situou-se nos 35%. É o segundo banco, depois do BIC, que mais apoia a economia. A carteira de crédito cifrou-se em 438,9 mil milhões Kz.

A visão da crítica

O montante concedido em crédito, segundo especialistas, deve no mínimo representar 46% dos recursos captados de clientes (depósitos), podendo no máximo chegar a 75%.

“Há mercados em que a taxa de transformação de depósito em crédito chegou a ultrapassar 100%, Portugal é o exemplo mais próximo. Estamos longe de exigir que se chegue a este índice, por representar um perigo à banca, mas os bancos devem fazer mais para alavancar economia”, disse Diógenes Tavares, economista e consultor.

O economista afirmou que seria preocupante para uma instituição bancária, principalmente sistémica, que o é caso do quarteto de bancos citados, se o rácio de transformação chegasse aos 120%. “Este ‘fenómeno’ ocorre (normalmente) quando o volume de crédito concedido supera a quantidade de depósitos captados de clientes”.

Os números demonstram que os bancos em causa financiam (cada vez) menos operações, impõem mais condições e juros altos. Diógenes Tavares considera esta situação normal, face à política monetária (restritiva) adoptada pelo Banco Nacional de Angola (BNA), em meados de 2015, com o acentuar da crise económica e financeira.