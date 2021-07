Bancos de grande dimensão com rácio de transformação baixo

O rácio (agregado) de transformação dos cinco maiores bancos do sistema ‘Big Five’ situou-se em 20,6% no primeiro trimestre de 2021, o que representa uma diminuição de 1,6 PP (ponto percentual), comparativamente ao mesmo período de 2020, concluiu o Mercado com base em dados extraídos dos balancetes das respectivas instituições.

No primeiro trimestre de 2020, a carteira (agregada) de crédito dos ‘Big Five’ representava 22,2% dos depósitos (pelo menos 8,2 biliões de Kwanzas), aquém do mínimo recomendado (44%), embora alguns especialistas defendam a inexistência de um rácio de transformação ideal. “Os bancos são livres de estabelecer as metas”.

A carteira (agregada) de crédito dos ‘Big Five’, no primeiro trimestre de 2021, correspondia a 20,6% de pelo menos 9,2 biliões Kz, de recursos captados de clientes (depósitos). Os dados ilustram um (ligeiro) recuo na concessão de crédito à economia nos primeiros três meses deste ano, comparado ao mesmo período de 2020.

Os ‘Big Five’ justificam a (ligeira) diminuição do rácio de transformação no primeiro trimestre de 2021, alegando constrangimentos causados pela pandemia da COVID-19, manutenção da recessão económica e projectos para financiamento inviável.

A justificação dos ‘Big Five’ está longe de convencer os agentes económicos, diz o economista Arnaldo Xavier, porque a banca é pouca amistosa na concessão de crédito à economia “muito antes do surgimento da COVID19 e da recessão económica. Os bancos comerciais sempre apostaram mais na dívida pública e nos cambiais”.

Os dados indicam, explica o economista, que os maiores bancos do sistema, excepto o Banco de Poupança e Créditos (BPC), gozam de boa saúde financeira e podem conceder mais crédito à economia. “Se há dinheiro para investir em títulos do tesouro também existe verbas para apoiar o sector empresarial privado, o motor de qualquer economia”.

“Só há riscos para um banco quando os empréstimos representam mais de 100% do total dos depósitos, o que não acontece no sistema bancário nacional, basta ver o rácio de transformação dos maiores bancos (BAI, BFA, BIC, BMA e BPC)”, disse Jofre Gaspar, para mais adiante afirmar que a banca angolana é avessa à concessão de crédito.

Os números, explica, mostram que há menos créditos em relação a depósitos, “este facto ilustra que os bancos, principalmente os de grande dimensão, têm capacidade de emprestar mais dinheiro às empresas e às famílias ou à economia, de uma forma geral”.

Face aos dados acima expostos, Jofre Gaspar (economista) alegou estar convicto de que os bancos, inclusive os de grande dimensão, se furtam a cumprir a missão tradicional, que é a intermediação financeira. “Captação de recursos financeiros e transformar em créditos. A banca está mais interessada em fazer negócio com o Estado”.

O investimento em títulos do tesouro é tido mais seguro para as instituições financeiras, principalmente a bancária, em relação ao crédito. Mas, segundo Jofre Gaspar, a aposta naquele instrumento financeiro também pode gerar perdas aos investidores.

Os bancos com maior exposição aos títulos do tesouro, explica, foram obrigados a registar perdas por imparidades, pelo facto de uma das agências internacionais de notação de risco terem baixado o rating da dívida soberana de Angola.

Ao contrário dos exercícios económicos anteriores, os bancos fizeram um esforço financeiro maior para cobrir as perdas causadas pelo investimento em títulos da dívida pública.

Quanto ao rácio de transformação de cada banco, o BIC tem a maior taxa (47,1%). É a instituição bancária que mais crédito concede à economia. Ainda no conjunto dos ‘Big Five’, é também dos poucos bancos que a taxa teve uma curva positiva.

O Banco Millennium Atlântico (BMA) tem a segunda maior taxa do rácio, mas teve uma curva negativa. No primeiro trimestre de 2021 o rácio de transformação fixou-se em 29,8% contra 34,5% do mesmo período de 2020, menos 4,7 PP.