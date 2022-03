Bancos compram 7,9 mil milhões USD às fontes de divisas nacionais

As instituições financeiras bancárias compraram divisas no montante de 7,9 mil milhões USD, em 2021, das principais fontes de divisas, dos quais 3,3 mil milhões USD do sector petrolífero, a maior fonte de receitas de Angola.

Do valor comprado, cerca de 3,1 mil milhões USD foram adquiridos ao Tesouro Nacional, 820,5 milhões USD ao sector diamantífero e 675,7 milhões USD ao Banco Nacional de Angola, representando perto de 8,5% do total adquirido pelos bancos a essas fontes, por via da plataforma electrónica Bloomberg FXGO.

De acordo com o relatório sobre a Evolução do Mercado Cambial/2021, publicado pelo Banco Nacional de Angola, no seu site, no período em referência observou-se intervenções pontuais do BNA no mercado cambial, e dessa instituição os bancos compraram menos 79,5% de divisas relativamente ao período homólogo de 2020.

A entrada em vigor do Aviso N.º 04/2021, de 5 de Abril de 2021, que prevê que as empresas exportadoras recebam as receitas em bancos domiciliados no País e o acesso das companhias aéreas e seguradoras na Plataforma da Bloomberg, contribuíram, igualmente para a procura e maior oferta da moeda estrangeira.