Os bancos comerciais realizaram 137 operações de cedência e tomada de liquidez em moeda nacional no montante de 218,3 mil milhões Kz, no Mercado Interbancário, na semana de 13 a 17 de Julho.

Segundo avança o BNA, no mesmo período, os bancos comerciais recorreram à Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez na maturidade Overnight (FCO), numa média diária de 16,8 mil milhões Kz. As operações em moeda nacional foram realizadas a taxa de juro média de 15,50% ao ano.

“Kwanza 2020”

Por outro lado, o BNA disponibiliza a aplicação móvel oficial “Kwanza 2020” para dar a conhecer as notas de Kwanza da nova Série 2020, para smartphones e tablets, sem qualquer custo para o utilizador.

Os utilizadores da App “Kwanza 2020” podem, assim, conhecer interactivamente as características de segurança das notas de Kwanza da nova Série 2020, constituída por notas de 200, 500, 1.000, 2.000 e 5.000 Kz, nomeadamente, como reagem as características de segurança das notas quando as inclinamos, colocamos contra a luz ou usamos uma lupa.

Outra das funcionalidades desta App que permite ao utilizador assistir ao discurso de proclamação da Independência de Angola e responder a um questionário (Quiz).

A aplicação não atesta a autenticidade das notas, apenas ajuda a identificar e verificar as características de segurança. A fonte do BNA indica que os utilizadores podem descarregar/fazer o download e instalar a App Kwanza 2020 no seu dispositivo móvel (smartphone e/ou tablet) através da Apple Store ou da Google Play.