Bancos comerciais fornecem serviços nas primeiras 12 horas do estado de emergência

Nas primeiras 12 horas do estado de emergência, as instituições financeiras garantem a prestação normal dos serviços, nomeadamente depósitos e levantamento de dinheiro, transferências domésticas e internacionais, emissão de extractos de conta de clientes, em observação a orientação do Banco Nacional de Angola.

O funcionamento normal de agências bancarias, Caixas Automáticos e de Terminais de Pagamentos Automáticos nas superfícies comerciais e estabelecimentos previamente autorizados a trabalharem neste período de emergências, reflectem o cumprimento das orientações tornadas publicas ontem pelo BNA.

O BNA, enquanto regulador do sistema financeiro bancário, ordena que as mesmas devem garantir o funcionamento pleno e regular dos caixas Automáticos/ATM e terminais de pagamento, POS, em toda a rede nacional.

Relativamente ao encerramento temporário de algumas agências e dependências, as instituições financeiras são orientadas a informar o público em geral qual a agência mais próxima que garantirá a prestação dos serviços.

BNA assegura continuidade de serviços

Por sua vez garante o BNA garante assegurar o atendimento regular de reclamações, pedidos de esclarecimentos e denúncias mediante os seus canais habituais, nomeadamente site www.consumidorbancario.bna.ao , mail: reclamacoes@bna.ao ou bnacorrespondencia@bna.ao , Telefone: 222 679 244.

O BNA continuará a garantir as actividades concernentes às facilidades de liquidez, serviços de depósitos, bem como levantamentos de numerário a nível central e delegações regionais;

No contexto da supervisão, para garantir que as instituições continuam a desempenhar o seu papel no funcionamento da economia real, num quadro adequado de governação corporativa e controlo dos riscos, durante este período excepcional, o Banco Nacional de Angola suspenderá e/ou prorrogará os prazos de reporte de informação via Portal das Instituições Financeiras (PIF), conforme Directiva a publicar.