Bancos comerciais concedem crédito à tesouraria

O Banco Nacional de Angola (BNA) imitiu, recentemente, um instrutivo que obriga os bancos comerciais a concederem crédito ao apoio a tesouraria e a aquisição de matéria-prima às empresas, apurou o Mercado com base no Aviso 10/2022, sobre a concessão de crédito ao sector real da economia.

De acordo com o documento, o custo total a conceder pelos bancos comerciais não pode ser superior a 7,5% por ano nos créditos para investimento e 10% por ano nos créditos para aquisição de matéria-prima, insumos e factoring.

Segundo o Administrador Executivo do BNA, Miguel Bartolomeu Miguel o objectivo este aviso é tornar financiáveis os projectos de investimento, dadas as preocupações de alguns empresários, fazer incluir o financiamento à aquisição de matéria-prima, o apoio à tesouraria, outro aspecto que os empresários e a banca têm estado a reclamar, que o antigo aviso não contemplava.

“Vamos continuar a ter os mesmos parâmetros ao abrigo do anterior Aviso 10, isto é, a banca comercial vai financiar cerca de 2,5% do activo líquido, a contar do balanço de Dezembro de 2021 e teremos um número mínimo de projectos, com alguma alteração, mas nós vamos dar continuidade ao aviso 10 nestes termos”, afirmou.

Segundo o responsável, no novo aviso o leque de produtos que podem ser financiados será um pouco mais alargado.

Consultado pelo Mercado, o economista Augusto Fernandes refere que a medida imposta pelo BNA carece de complementaridade, por forma a criar condições de surgimento de instituições financeiras vocacionadas para o efeito, uma vez que ónus da dívida transcende da orçada do tomador do crédito para o gestor do factoring.

Na visão do economista Daniel Sapateiro os bancos devem dirigir os seus investimentos financeiros por via do crédito para o médio e longo prazo e não apenas para créditos eventuais de ajuda a liquidez ou de pequenos investimentos a aquisição de imobilizado, meios rolantes, defendeu.

Questionados sobre a interferência do banco central numa economia de mercado, os economistas Augusto Fernandes e Daniel Sapateiro consideram uma intervenção oportuna e aceitável.

Para Augusto Fernandes a intervenção é necessária, realçando que o País tem cerca de 33 milhões de habitantes que vivem em agrupamento de 6 pessoas por famílias, aonde apenas 10% das famílias tem rendimento médio mensal acima de 2 500 USD por mês, cerca 63% da população vive em situação de pobreza multidimensional, cerca de 53% das pessoas em idade laboral estão no desemprego.

O economista considera fundamental usar a política monetária e fiscal para o relançamento do mercado imobiliário, da produção agrária para que se criem empregos, para que se desperte a indústria, bem como para a diminuição da importação de material de construção e aumento das exportações de material de construção.

Para o professor e economista Daniel Sapateiro, a medida não é aceitável, mas a nossa economia e o sector privado em particular precisam de estímulos (orientações) do Estado (paternalista) para agir.

É uma questão de tempo de mudança de mentalidades. A adenda ao Aviso 4/19 está a ser feita por este novo Aviso. E um documento generalista em termos das condições que os bancos devem seguir em termos de operação aos créditos para a cultura e produção de um conjunto de actividades e bens alimentares, reiterou.

Instrutivo financiou mais de 500 projectos

No domínio da potenciação do crédito ao sector real da economia, a implementação do Aviso n.º 10/2020, revogado pelo Aviso n.º 10/2022, que traz soluções mais inovadoras, permitiu, em Fevereiro de 2022, desembolsar um total de 29 novos créditos ao sector real da economia, perfazendo um total de 516 créditos concedidos, dos quais 432 com desembolsos efectivos.

Em termos de valor financeiro, o crédito concedido corresponde ao total de 858,27 mil milhões Kz, adiantou o Administrador Executivo do BNA.

O montante desembolsado pelos bancos comerciais até Fevereiro de 2022 totalizou 542,49 mil milhões Kz, representando um acréscimo de 26,21 mil milhões de Kz (5,08%) face a Janeiro de 2022.