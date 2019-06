Bancos centrais vão ser menos interventivos

Durante a apresentação sob o tema “ digitalização, transformando a economia e a sociedade” no Fórum Angotic 2019, o consultor internacional afirmou que com a criptomoeda haverá todas as garantais de segurança, mais transacções e o controlo será mais automatizado.

Jorge Lopes argumentou que os actuais bancos centrais não serão os do futuro. “No futuro os bancos centrais serão adaptados à realidade das novas moedas e formas de pagamento. Estas entidades, com o perfil que têm hoje, daqui há 15 anos deixarão de existir”.

Para o especialista, é irreversível, embora haja algum espanto e resistência, realçando que vai levar certo tempo para sua implementação e aceitação, mas nada a impedirá.

“Ainda estamos numa fase inicial e há muito trabalho pela frente, mas elas (criptomoedas) são irreversíveis. Pode levar algum tempo mas não podemos fazer nada”, concluiu.