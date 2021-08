Bancos centrais injectaram 10 mil milhões USD desde o início da pandemia

Em causa estão apenas as acções da Reserva Federal dos EUA (Fed), do Banco Central Europeu (BCE), do Banco do Japão (BoJ) e do Banco Popular da China (PBOC). Só os primeiros dois, liderados por Jerome Powell e Christine Lagarde, respectivamente, são responsáveis por 80% da emissão de todo este montante, numa das eras mais exigentes sobre a política monetária da história.

Refira-se que o montante daria 1 300 USD a cada cidadão do mundo.

Todo este montante emitido pelos bancos centrais, que exclui a grande maioria, serviu para comprar dívida - apenas em alguns casos de forma directa aos países como Inglaterra ou Indonésia (a chamada monetizarão de dívida) - e uma panóplia grande de outros activos que depois ficam no balanço dos bancos centrais e que têm sido fundamentais para manter a economia relativamente equilibrada, até ao momento.

Mas é nos mercados financeiros que este apoio mais se tem feito sentir. O índice S&P 500, a referência nos EUA, mais do que duplicou o seu valor face aos mínimos atingidos em Março do ano passado, quando a pandemia provocou um "crash".

Desde então acumula uma valorização de 102%. Na Europa, o Stoxx 600, que acumula as 600 maiores empresas do continente, tem uma subida de 80% face aos mesmos mínimos.

Não só no mercado de acções, como também no mercado secundário de dívida, onde os juros dos países renovaram mínimos históricos por diversas vezes. Os juros de Portugal a dez anos, por exemplo, chegaram a negociar em patamar negativo este ano, quando ainda há menos de 10 anos, em 2012, estavam acima do patamar dos 16%. Agora, os especialistas dizem ser difícil voltar a um nível abaixo de 0%.