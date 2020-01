Bancos centrais criam grupo para estudar utilização de moedas digitais

“O Banco do Canadá, o Banco de Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, o Sveriges Riksbank [Banco da Suécia] e o Banco Nacional suíço, em conjunto com o BIS, criaram um grupo para a partilha de experiências enquanto estudam casos potenciais de utilização de moedas digitais de bancos centrais [da sigla inglesa, CBDC] nas respectivas jurisdições”, anunciou o BIS em comunicado.

Entre os casos de uso para as CBDC, que são moedas digitais emitidas pelos próprios bancos centrais, o grupo vai analisar “a interoperabilidade transfronteiriça” e “a partilha de conhecimento sobre tecnologias emergentes”, detalha o documento.

Além disso, o grupo “estará em estreita colaboração com outras instituições e fóruns – em particular, com o Board da Estabilidade Financeira e o Comité dos Pagamentos e Infra-estruturas de Mercado (da sigla inglesa, CPMI).