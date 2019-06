Bancos centrais alertam para riscos relacionados com as tecnológicas

A entidade responsável por supervisionar os bancos centrais, o Banco for Internacional Settlements (BIS), alertou, no domingo, que a entrada de gigantes da tecnologia no setor bancário por trazer riscos relacionais com a concorrência.

No seu relatório anual sobre finanças, o BIS adianta que estas empresas de tecnologia ‘oferecem’ várias vantagens, tais como uma “maior eficiência na prestação de serviços financeiros”, de acordo com o El País.

O Banco for Internacional Settlements pede que os reguladores para “garantirem condições competitivas igualitárias, tendo em consideração as grandes bases de clientes e os modelos de negócio particulares das ‘big tech’”, refere o Notícias ao Minuto.