Banco VTB vende dólar ao preço mais baixo

O banco VTB vendeu ontem, o dólar ao valor mais baixo do mercado cambial nacional, tendo fixado o preço de 457,779 kz por cada nota da moeda norte-americana.

O preço oferecido representa mais de 12% abaixo do 513,775 kz de valor médio apurado entre 22 bancos comerciais.

De acordo com a tabela de controlo do Banco Nacional de Angola (BNA), mais outros três bancos venderam com cifras abaixo da média de mercado, sendo BAI (509,787); BPC (510,708); Standard Chartered (512,412) e o Banco da China (513,060), respectivamente.

Em relação aos cinco bancos com as piores taxas de venda do dia, contam-se os bancos Crédito do Sul (520,060); Finibanco (520,000); BFA (519,565); Keve (519,555) e Económico (519,307). Há, entretanto, outros 12 bancos que venderam o dólar no intervalo entre 518,613 e 514,463 kz.

Em relação ao Euro, o preço mais baixo foi de 516,8360 kz e apurado no Banco de Poupança e Crédito (BPC). O Banco Económico (BE) é o que vendeu ao preço mais alto, fixando a taxa de 551,3030 kz. O preço médio é de 539,1882 kz.

A taxa de câmbio tem estado a oscilar para cima, depois de durante largos meses o Kwanza ter apreciado ante ao Dólar e Euro, tendo batido um recorde de aproximadamente 21% de valorização. Entre Outubro e Novembro, a taxa de câmbio saiu da fasquia dos 400 kz e entrou firme para a dos 500, embora seja este um cenário previsto por analistas de diversas plataformas de estudo de mercado.