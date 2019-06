Banco VTB quer regime cambial para sector mineiro

Actualmente a taxa limite para pagamento antecipado nas operações de mercadorias é de 25 mil euros por operação e 300 mil euros anualmente, com um prazo máximo 360 dias para a entrada da mercadoria no País.

A bancária, que falava na primeira edição do fórum anual de líderes mineiros angolanos “Fórum Angola Mining”, disse que o aviso 2/2003, substituído pelo 5/2018 actualmente em vigor tem omissões nas operações de importação e exportação de mercadorias para o sector.

A eventual aprovação deste instrutivo pelo BNA, na sua óptica, melhoria a inclusão das modalidades e limites para operações de mercadorias, que estão relacionadas com a importação e exportação de mercadorias para o sector.

Arlene de Sousa afirmou que o instrutivo 5/2018, actualmente aplicado no regime cambial, exclui no seu âmbito de aplicação o sector diamantífero.

Estão sujeitas ao licenciamento do BNA as operações de importação com prazo de liquidação superior a 360 dias da data do despacho alfandegário de desembarque

Afirmou que com a aprovação deste regulamento da competência do BNA, os actores deste processo deixariam de recorrer ao Banco Central e fixar-se ao regulamento que vai estabelecer as modalidades de importação e exportação de mercadorias.

Em relação a cobranças ou remessas documentarias, o limite de cobranças vai até 100 mil euros por operação e Remessas até 50 mil euros.

Já o limite anual por importador, independentemente dos instrumentos de pagamento utilizados, é de um milhão de euros. Estes limites não se aplicam aos pagamentos de importação de mercadoria ao abrigo de contratos de financiamento externo, previamente aprovados no BNA.