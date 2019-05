Banco Standard revê em baixa crescimento de Angola

“O Governo de Angola reviu o Orçamento para este ano para reflectir um declínio nos preços do petróleo para este ano, e antecipam que a economia saia da recessão, com um crescimento do Produto Interno Bruto de 0,3%, face aos 2,8% anteriormente previstos, mas nós, no entanto, vemos economia ainda em recessão este ano, com uma contracção de 0,7%, e uma produção estimada de 1,43 milhões de barris por dia”, lê-se no análise de junho aos principais mercados africanos.

De acordo com o documento feito pelo departamento de pesquisa económica do Standard Bank, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, “a procura interna agregada deve continuar em baixo”, com um diminuto rendimento disponível das famílias, cortes na despesa pública real e baixo investimento do Estado.

A primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística angolano relativamente ao crescimento económico do país no ano passado apontava para mais uma recessão, de 1,7% em 2018, motivada pelo recuo de 9,5% na economia petrolífera e um avanço de 2,7% nos restantes sectores.

A continuação de uma produção petrolífera baixa pelos padrões históricos e a manutenção de um preço do petróleo relativamente diminuto face aos valores históricos levaram o Executivo de Luanda a rever o Orçamento para este ano, colocando o preço de referência de petróleo nos 55 dólares, em vez de 68.